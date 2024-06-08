На автодороге «Екатеринбург-Тюмень» скончался байке из Сургута

Накануне, 7 июня, на федеральной трассе «Екатеринбург-Тюмень» произошла трагическая смерть байкера, который ехал из Сургута в Екатеринбург на рок-фестиваль. Мужчина потерял управление на мокрой скользкой после дождя дороге, после чего врезался в стойку металлического ограждения и ударился головой, сообщил начальник отдела Госавтоинспекции «Тюменский» Евгений Хмелев.

«Водитель скончался на месте ДТП. Движение по трассе ограничено не было», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, мотоциклист не превышал скорость более 100 км/ч. Погибшему было 56 лет.