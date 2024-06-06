Власти Сургута рассказали, что вода в Сайму прибывать больше не будет

Благоустройство набережной в районе Сургутского государственного университета пройдет по плану − потоп не скажется на работах. Вместе с тем, вода в Сайму также больше не должна прибывать. Специалисты закрыли водопропускные шлюзы, обеспечивающие наполнение чаши и рукавов реки из Оби, рассказали «Сургутской трибуне» в пресс-службе городской администрации.

«Спуск к воде представляет собой широкие ступени, выполненные из композитной террасной доски. Вид используемой доски отвечает потребностям уличного использования, по эксплуатационным особенностям и техническим характеристикам допускается для укладки на подтопляемых участках благоустройства и сохраняет целостность террасного настила при изменении погодных условий, в том числе подтопления. Также для обеспечения безопасности населения на спуске к воде установлено ограждение», – передали в мэрии.

Напоминаем, в Сургуте пик половодья ожидают в июне.