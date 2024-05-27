В Сургуте не исключили подтопление гаражных кооперативов во время паводка

В Сургуте пик половодья ожидается в июне. Специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предсказали более высокий уровень воды в реке Обь, чем ожидалось ранее, сообщает телеграм-канал администрации города.

«Если ранее интервал ожидаемых значений составлял 640-710 см, то на сегодня прогноз высшего уровня воды в реке 720-790 см», - сказано в сообщении.

При достижении максимального значения возможно подтопление отдельных земельных участков, а также гаражных кооперативов, расположенных вблизи проток Кривуля и Бардыковка. По опыту паводка 2015 года подтопление частных жилых домов начинается от 800 см, уточнили в мэрии.

Сейчас специалисты проводят подворовой обход горожан, проживающих в возможной зоне подтопления. Людям вручают памятки о действиях при угрозе наводнения и возможности эвакуации в пункт временного размещения в случае необходимости.