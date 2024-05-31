Власти Сургута рассказали об основных правилах поведения на воде

В связи с приближением последних звонков у школьников и началом летних каникул управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута напоминает основные правила поведения на воде:

- воздержитесь от купания в незнакомых местах, а также местах, где установлены запрещающие знаки;

- не прыгайте в воду с берега, резкий перепад температур приводит к судорогам

и остановке дыхания, а также на дне могут быть травмоопасные предметы;

- если попали в сильное течение, попытайтесь плыть по течению, под небольшим углом приближаясь к берегу, не пытайтесь бороться с течением;

- не теряйтесь если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь под воду и сделайте рывок в сторону берега, это поможет избежать опасного участка;

- научите детей культуре поведения на воде, пресекайте детские шалости вблизи водоемов;

- если вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь ее использовать для того, чтобы остаться на воде;

- при катании на лодке или прогулочном катере необходимо использовать основное средство безопасности – спасательный жилет.

Напоминаем, только пять водоемов в ХМАО признали пригодными для купания.

Убедительно просим всех жителей города обратить пристальное внимание

на предупреждения управления по делам ГО и ЧС администрации города, в целях собственной безопасности и безопасности ваших детей.