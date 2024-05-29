Депутаты Сургута утвердили средства на обновление материально-технической базы школ и других учреждений

Сегодня, 29 мая, на 27 заседании Думы Сургута было принято решение направить средства из казны города на обновление материально-технической базы детсадов, школ и учреждений культуры. Часть денег, зарезервированных на исполнение наказов избирателей в бюджете, направят в 20 бюджетных организаций. Они пойдут на приобретение систем дистанционного управления воротами, видеонаблюдения, оборудования для столовых, наглядных пособий и интерактивных панелей для учебных классов, школьных музеев, музыкальных инструментов, мебели, бытовой и компьютерной техники, инструментов.

В частности, средства на современное оснащение направят в:

детский сад «Зоренька»;

детский сад «Калинка»;

СОШ № 4;

СОШ № 18;

театр актера и куклы «Петрушка»;

сургутский краеведческий музей;

гимназию № 2;

детский сад «Метелица»;

детский сад «Лесная сказка»;

СОШ № 25;

ДШИ им. Кукуевицкого;

СОШ № 19;

спортшколу «Ермак»;

СОШ № 5;

детский сад «Сибирячок»;

Прогимназию;

СОШ № 15;

СОШ № 3;

СОШ № 6;

МБУ «Вариант».

Подчеркнем, что запросы на обновление материально-технической базы бюджетных учреждений получили депутаты Думы Сургута Владимир Болотов, Владимир Феденков, Василий Птицын, Виктор Рябчиков, Айдар Явишев, Александр Олейников, Михаил Бехтин, Татьяна Калиниченко, Владимир Клишин, Сергей Парфёнов, Виталий Мазуров, Дмитрий Гордеев и Андрей Саликов.

Напоминаем, что на 27 заседании Думы народные избранники решили сохранить базовую ставку арендной платы за муниципальное имущество на уровне 2024 года.