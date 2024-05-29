Дума Сургута решила сохранить базовую ставку арендной платы за муниципальное имущество на уровне 2024 года

Арендная плата за пользование муниципальным имуществом Сургута в 2025 году останется на нынешнем уровне. Такое решение приняли депутаты в ходе 27 заседания Думы города сегодня, 29 мая.

«В целях сохранения объема поступлений в бюджет города от предоставления в аренду муниципального имущества, учитывая применение понижающих коэффициентов субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, а также социальноориентированным некоммерческим организациям, предлагается сохранить базовые ставки арендной платы на 2025 год на уровне 2024 года», − говорится в пояснительной записке к проекту решения «О методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, расположенном на территории города.

Ранее на депутатских слушаниях заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Римма Емельянова сообщила, что, исходя из результатов проведенных маркетинговых исследований, эксперты Союза СТПП считают повышение ставок нецелесообразным.

«Вопрос рассматривался на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу. По итогам рассмотрения проекта члены комитета приняли решение рекомендовать депутатам на 27 заседании Думы принять проект решения в представленной редакции. На основании рекомендаций комитета предлагаю принять проект решения в целом», − озвучил заместитель председателя думы Сургута Александр Олейников.

За проект решения проголосовали все 18 депутатов.