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​В Сургуте допустили до работы 14 аттракционов

Власти Сургута рассказали о состоянии аттракционов

​В Сургуте допустили до работы 14 аттракционов
Фото: vk.com/surgutpark86

В летний период на территории городского парка по проспекту Набережный в Сургуте будет работать 14 механизированных аттракционов и пять надувных батутов. Они прошли ежегодную подготовку к сезону, освидетельствование и допущены в эксплуатацию, рассказали siapress.ru в пресс-службе городской администрации.

«Срок эксплуатации для каждого аттракциона определен производителем и указан в технической документации. В соответствии с законодательством РФ ежегодно проводится оценка освидетельствования технического состояния аттракционов специализированной аккредитованной организацией. Все аттракционы, действующие на территории городского парка, прошли освидетельствование и допущены в эксплуатацию на сезон 2024 - 2025 гг», − говорится в ответе.

Подчеркнем, что в парке расположен 21 аттракцион. Два из них работают в зимний период.

«Ежегодно при подготовке к летнему или зимнему сезону, после сезонного хранения, выполняется межсезонное техническое обслуживание аттракционной техники техническим персоналом учреждения. При необходимости производится замена запчастей, технических жидкостей, узлов аттракционов. После межсезонного технического обслуживания проводится оценка технического состояния каждого аттракциона с составлением акта. В период эксплуатации аттракционов, согласно графикам технического обслуживания, техническим персоналом парка производится ежедневное техническое обслуживание, ТО-1, ТО-2», − добавили в пресс-службе.

Напоминаем, ранее стало известно, что более 80% аттракционов в России не должны использоваться из-за истекшего срока эксплуатации.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 312, комментариев: 0
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