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​У большинства аттракционов в России истек срок эксплуатации

Более 80% аттракционов в России не должны использоваться

​У большинства аттракционов в России истек срок эксплуатации
Фото: ru.freepik.com

Большинство аттракционов в России опасны: у них истек срок эксплуатации, сообщает Газета.ru со ссылкой на собственных экспертов. При этом издание отмечает, что официальной статистики по несчастным случаям на них нет.

Эта сфера требует серьезного обновления не только аттракционов, но и нормативной документации, уверен начальник коммерческого отдела ООО «Диагностика» Дмитрий Бацаев. В существующей документации учтены не все факторы, влияющие на безопасность, рассказал он в интервью «Авторадио».

«Большой вопрос, что делать с аттракционами, которые в эксплуатации находятся уже не первый год. Может быть, имеет смысл как-то ограничить возможность продления срока службы аттракционов? Сейчас закончен по документам срок возможной эксплуатации, но есть возможность пролонгировать срок службы отдельным заключением, — отметил эксперт. — Плюс нельзя отбрасывать в сторону зачастую халатное отношение эксплуатантов самих аттракционов, которые привыкли к фиктивным проверкам, которые не хотят выполнять требования всех нормативных документов и ГОСТов. Поэтому необходимо, в том числе, чтобы органы власти, органы надзора проводили какую-то обучающую политику для того, чтобы все-таки как-то тот или иной вопрос решить».

Сильно превысили срок службы советские аттракционы: они повсеместно выводятся в эксплуатации, но в некоторых регионах продолжают работать из-за того, что организаторы не в состоянии купить новые.


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26 мая в 16:15, просмотров: 924, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
26 мая в 22:45
«Аттракционисты и иллюзионисты» переквалифицируются на градоначальников.

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