Депутаты Думы Сургута оценили концепцию сквера на месте снесенного недостроя на улице Энергетиков

В Сургуте на месте снесенного недостроя на улице Энергетиков планируют разместить сквер. Таким образом власти города хотят увековечить память энергетиков-первопроходцев. Центром парка станет стела «Призма энергии». А под ней разместят сооружение в виде карты региона с основными объектами энергетики Сургута. Концепцию сквера представили депутатам Думы на заседании комитета по социальной политике в прошлый четверг, 18 мая.

«Это только эскиз. Он пройдет через архитектурно-художественный совет города, где специалисты выскажут свое профессиональное мнение. Обязательно нужно учесть и мнение сургутян», − подчеркнул председатель Думы Сургута Максим Слепов. Напоминаем, что ранее сургутяне раскритиковали идею о благоустройстве на этом месте парковочной зоны.

Ориентировочная стоимость самого проекта и возведения объектов − более 55 млн рублей. В реализации концепции предложили поучаствовать Россетям и Сургутским ГРЭС, которые дали предварительное согласие.

«Концепция проекта отличная. Очень хочется, чтобы она не претерпела каких-то серьезных изменений. Функционально, органично, удобно. Единственное, хотел бы обратить внимание на безопасность этой локации, чтобы маленькие дети не выбегали на дорогу», − заметил депутат Дмитрий Нечепуренко. Оказалось, что на сквере планируют организовать закрытость территории и подсветку. Поэтому даже маленькие посетители парка будут находиться в безопасности.

«Очень здорово, что в городе появится такой арт-объект. Действительно, место просится для реализации подобного проекта. Здорово, что учитывается исторический контекст», − добавила Дина Биглова-Фатова.

В идеале закончить строительство сквера планируют к следующему Дню города − 12 июня 2024 года.