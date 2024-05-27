В Сургуте стартовал конкурс по отбору главы

Сегодня, 27 мая, стартовал прием документов от кандидатов на пост главы Сургута. Первым желающим стать мэром стал 54-летний Олег Яцкевич. Мужчина в элегантном костюме и шляпе не в первый раз подает заявку. По его словам, он имеет юридическое образование, сейчас − на пенсии.

«Известно, что ему 54 года, раньше он был тренером. В качестве первого шага на посту главы Олег намерен достроить «газпромовскую свечку» на Ленина и «отдать ее народу». Считает, что ему не нужны управленческие навыки, просто «головы отрывать будет», − рассказали в телеграм-канале SiTV.

Напоминаем, что конкурс по отбору главы продлится до 21 июня. Ранее, 22 апреля, Андрей Филатов досрочно покинул пост.