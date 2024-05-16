В Думе Сургута объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

Народные избранники Сургута определились с датой выборов нового мэра города. Конкурс по отбору главы стартует 27 мая и продлится до 1 июня. Порядок проведения утвердили сегодня, 16 мая, на десятом внеочередном заседании Думы.

«Проектом решения предлагается провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Сургута 1 июля 2024 года в 9:00 по адресу: улица Восход, 4, зал заседаний Думы города. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Сургута, осуществляется с 27 мая 2024 года по 1 июня 2024 года включительно с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в рабочие дни, с 10:00 до 12:00 в выходные и нерабочие праздничные дни по адресу: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Восход, 4, кабинет 212/3», − объявил председатель Думы города Максим Слепов.

Предложение было принято единогласно, 18 депутатами.

Кроме этого, на заседании стало известно о тех, кто вошел в комиссию по выбору главы Сургута:

Заместитель председателя городской Думы Александр Олейников ;

; Заместитель председателя городской Думы Виктор Пономарев ;

; Председатель Объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района Любовь Андриади ;

; Руководитель МБУ «Сибирский легион» Андрей Сенин.

Секретарем конкурсной комиссии назначили руководителя аппарата Думы города Елену Ануфриеву.

Напоминаем, ранее глава Сургута Андрей Филатов принял решение о досрочной отставке.