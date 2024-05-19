В Сургуте теперь есть библиотека имени Айтматова

Сургутская библиотека №11 теперь — библиотека имени Чингиза Айтматова: как сообщает пресс-служба администрации города, в 2023-м, в год 95-летия со дня рождения кыргызского писателя, посольство Кыргызской республики в РФ Канцелярия (отделение) в Сургуте инициировало вопрос о присвоении имени писателя одному из топонимических объектов города. В итоге ныне Городская комиссия по топонимике приняла решение поддержать это обращение.

«Присвоение имени культурному объекту – это очень значимое и яркое событие в жизни города, тем более в юбилейный для Сургута год, — говорит директор департамента культуры и молодежной политики администрации города Антон Акулов. — Для нас важна история появления именных библиотек. На данный момент в городе их четыре: Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, библиотека № 21 имени Николая Михайловича Рубцова, библиотека №3 имени Петра Антоновича Суханова и сейчас — новая именная библиотека имени Чингиза Торекуловича Айтматова. Данное событие, я уверен, придаст новый импульс развитию библиотеки в плане сохранения и трансляции наследия писателя, одного из классиков советской литературы».