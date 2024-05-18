В Сургуте отремонтируют более 7 км дорог

В Сургуте пройдет масштабный ремонт дорог - всего отремонтируют более 7 км. Работы пройдут на восьми объектах общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В городе обновят три участка дорог на ул. Энергетиков (от Майской до Энгельса), Нефтеюганском шоссе (от Островского до Маяковского) и ул. Югорской (от Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский). Также пройдет ремонт пяти участков на ул. Дальняя, Автомобилистов, Ивана Шидловского, Толстого (от улицы Крылова до улицы Привокзальная) и Западная (от ул. Автомобилистов). Кроме того, рабочие приведут в порядок несколько внутриквартальных проездов.

«Еще одно направление комплекса работ – ликвидация колейности. Продолжается ямочный ремонт – специалисты устраняют дефекты литой асфальтобетонной смесью», - уточнили в мэрии.

Ремонт ожидает и тротуары. В городе обновят 4 тротуара на ул. Мечникова, Островского, Гагарина (в районе дома №12) и на дороге около ТЦ «Аура».