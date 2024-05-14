В этом году в Сургуте запланирован ремонт дороги по Аэрофлотской улице

В 2024 году в Сургуте приступят к ремонту дороги по Аэрофлотской улице, которая ведет к городскому кладбищу. Контракт на обновление 840 метров полотна уже подписали, рассказали в «Сургутской трибуне».

«Замена дорожного полотна, укрепление обочин, дорожная разметка, установка знаков - в перечне задач. Движение не будет закрыто», − рассказалиизданию в Северавтодор.

Ремонтные работы планируют выполнить до конца сентября.

Какие школы, дороги, проезды и дворы попадут под программу ремонта − в материале.