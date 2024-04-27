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Какие школы, дороги, проезды и дворы попадут под программу ремонта в нынешнем сезоне (и не только)

Обзор всех важных решений думы Сургута по итогам апрельского заседания

Какие школы, дороги, проезды и дворы попадут под программу ремонта в нынешнем сезоне (и не только)
Фото dumasurgut.ru

Свежий обзор апрельских событий в думе Сургута.

1. О социальной поддержке: Участники СВО теперь получат право бесплатно хранить свои автомобили на охраняемых стоянках на время выполнения своих воинских обязанностей, а их дети смогут бесплатно посещать муниципальные учреждения культуры. Студенты, заключившие договор целевого обучения с муниципальными образовательными учреждениями, получат единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей.

2. Начался второй сезон «отдельных наказов» избирателей, первыми получателями адресной поддержки от депутатов стали МАДОУ ДС № 8 «Огонёк», МАО ДО СШОР «Олимп», МАО ДО СШОР «Югория» имени А.А. Пилояна. Инициаторами выделения средств стали депутаты Максим Слепов и Сергей Парфенов, средства будут направлены на приобретение мебели, ремонт санузлов и закупку оборудования для контроля доступа.

3. Про снос самовольно построенных объектов: всего в реестре таких построек насчитывается 66, по 19 объектам есть решения суда о сносе, 19 снесены, по 8 объектам суды отказали в сносе, фактически узаконив конструкции (например так случилось с «КИА-центр» на Профсоюзной и BestKebab на 30 лет Победы), по остальным идут разбирательства. В 2024 году планируется снести 6 построек: магазин «VIP777», многоэтажки-недострои на улице Тюменской и Югорском тракте, автомойку на механизаторов, пристрой к СТО на Нефтеюганском шоссе и входную группу на Крылова 39/1.

4. Школы и садики. 8 школ планируется капитально отремонтировать в 2024-м: №3, №7, №8, №24, №30, №31, №32 и Центр плавания «Дельфин». В 4 садиках проведут текущий ремонт: № 7 «Буровичок», № 25 «Родничок», № 61 «Лель», № 74 «Филиппок». Новые остановки для подвоза школьников появятся: Югорский тракт со стороны ЖК «Пойма-5», ул. Крылова напротив дома №11, Югорский тракт со стороны ТЦ «Леруа Мерлен», ул. Энергостроителей со стороны д. 5.

5. Ремонты дворов: 12 дворов планируется по программе формирования комфортной городской среды (всего в реестре 53 двора).

6. Дороги и проезды. Строительство новых дорог:

– проезд Мунарева;

– улица 16 ЮР;

– улица Тюменская;

– парковка и проезд в 37-м мкр.

7. Ремонт дорог:

– проспект Комсомольский на участке от ул. Югорской до ул. Щепеткина;

– улица Толстого (от улицы Крылова до улицы Привокзальная);

– улица Шидловского (от улицы Привокзальной до ул. Крылова);

– улица Энергетиков (от улицы Майской до улицы Энгельса);

– улица Югорская, Нефтеюганское шоссе (на участке от Островского до Маяковского);

– ул. Дальняя;

– ул. Автомобилистов;

– ул. Западная.

8. Ремонт внутриквартальных проездов:

– внутриквартальный проезд от Лермонтова, 13, до Чехова, 14/3;

– проезд от улицы Декабристов до улицы Дзержинского вдоль МКД № 41, 43,

проспект Ленина;

– внутриквартальный проезд от дома № 44/3 по улице 30 лет Победы до выезда

на проспект Пролетарский в районе дома №2;

– проезд 20 А мкр. от улицы Университетской, 23, и до улицы 30 лет Победы, 44/3 (МБДОУ ДС № 17 «Белочка», ул. Университетская, 23/3);

– внутриквартальный проезд от улицы Югорской до МБОУ СОШ № 45 (МБОУ

СОШ № 45, проезд Взлётный, 6);

– внутриквартальный проезд от улицы Федорова между Торговым центром

«Геолог» и МБОУ гимназией имени Ф.К. Салманова (ул. Московская, 33);

– ул. Московская на участке от Мелик-Карамова, 90, до ул. Московская, 34;

– проезд от проспекта Пролетарского до МБОУ «Перспектива» (МБОУ СОШ

№ 44, пр. Пролетарский, 5/1);

– внутриквартальный проезд от улицы Островского до дома №4;

– внутриквартальный проезд от ул. Бажова до ул. Ленина («Сургутский реабилитационный центр», «Центр здоровья для детей»).

9. Также важный вопрос газификации рассматривался на заседании фракции «Единой России» в Думе города Сургута. В 2024 году планируется подключить к газоснобжению 180 домов, но из-за спора о способе реализации программы газификации между газораспределителем ОАО «Сургутгаз» и единым оператором газификации программа находится под угрозой срыва. Учитывая важность проблемы и прямое указание президента России ускорить газификацию домовладений, депутаты подключились к решению актуальной для нашего северного города проблемы. Надеюсь, скоро удастся этот вопрос сдвинуть с мертвой точки.

10. Про отставку главы, конкурс и все такое я, думаю, вы уже в курсе!


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Сегодня в 17:26, просмотров: 226, комментариев: 0
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