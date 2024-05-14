В Центре охраны материнства и детства Сургута продолжают отмечать рост рождаемости

За первые четыре месяца 2024 года в Центре охраны материнства и детства Сургута родились 2 522 малыша. Это 1 273 мальчиков и 1 249 девочек, 37 двоен и одна тройня − больше, чем за этот же период прошлого года, рассказали в Депздраве Югры.

«Мы продолжаем с радостью констатировать рост числа родов. За апрель 2024 года на свет появились 308 мальчиков, 336 девочек. Что на 26 малышей больше, чем в апреле 2023 года», − сообщила президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

В 100 случаях дети родились с помощью операции кесарева сечения.

Напомним, в этом году в Сургуте родилась только одна тройня. Сразу многодетной стала семья из Нефтеюганска. За весь прошлый год врачи Центра охраны материнства и детства приняли троих тройняшек.