Первые тройняшки этого года выписаны из сургутского Центра охраны материнства и детства

Накануне из сургутского Центра охраны материнства и детства выписали первых тройняшек, родившихся в 2024 году в ХМАО. Мальчики родились 6 марта и весили около двух килограммов. Почти месяц дети и их 19-летняя мама находились в Центре под присмотром медиков, сообщает медучреждение.

«Дети за это время набрали вес, а мама научилась управляться сразу с тремя новорожденными. На выписку приехала большая семья. Бабушки и дедушки, тети и дяди, братья и сестры. Многодетный отец пока учится в медуниверситете, знания, которые получает будущий врач, пригодятся и в воспитании троих наследников», — указали в сообщении.

Желание Далера Аликулова — вырастить своих сыновей хорошими, умными и дружелюбными, чтобы они приносили пользу людям и занимались спортом.