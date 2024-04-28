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Сколько, по-вашему, продлится срок работы следующего главы Сургута?

Больше 5 лет 13.7%

4-5 лет 16.5%

3 года 34.5%

1-2 года 35.3%

Всего голосов: 139

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Кто будет назначен следующим главой Сургута?

Кто-то из администрации Сургута 25.4%

Кто-то из думы Сургута 12%

Кто-то из представителей сургутской общественности или бизнеса 4.9%

«Варяг» 45.8%

Не знаю 12%

Всего голосов: 142

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На кого бы вы ставили при определении кандидатуры следующего главы Сургута?

Максим Слепов 7.1%

Артем Кириленко 45.9%

Андрей Трубецкой 21.2%

Кто-то из администрации Сургута (варианты в комментариях) 4.7%

Кто-то из думы Сургута (варианты в комментариях) 2.4%

Не знаю 18.8%

Всего голосов: 170

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​Голосование за объекты благоустройства завершается: остался последний шанс

30 апреля закончатся выборы объектов благоустройства в 2025 году

​Голосование за объекты благоустройства завершается: остался последний шанс
Фото: admsurgut.ru

Голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается: дедлайн — 30 апреля, напоминает администрация Сургута.

«Проекты-победители будут на 80 процентов профинансированы из федерального и окружного бюджетов, — консультируют в пресс-службе мэрии. — На голосование выставлены четыре сургутских проекта: парковая зона в микрорайоне 20А, где планируют обустроить детскую площадку, минироллердром, тротуары, освещение, видеонаблюдение; 2 и 3 этапы благоустройства парка в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, которые предусматривают велосипедные дорожки, тротуары, площадки для отдыха, памп-трека, скамейки и урны. Еще один проект — обустройство дорожно-тропиночной сети в экопарке «За Саймой».

Иллюстрации кликабельны: открываются в полном размере.

«От активности сургутян зависит поступление дополнительных федеральных и окружных средств в бюджет города на благоустройство парков и скверов. Победа в голосовании также сократит сроки благоустройства территорий. Призываем жителей поддержать сургутские проекты в голосовании. Тем более впереди длительные выходные. Отмечу, федеральный проект нацелен на благоустройство города, общественных пространств. С 2019 года в Сургуте в рамках проекта благоустроено 17 локаций. И все они пользуются популярностью у сургутян», — отмечает начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу. Подробнее о том, почему стоит голосовать, читайте в интервью siapress.ru.

Кстати: Один из объектов, ранее благоустроенный в рамках этого проекта, принял спортсменов: на спортивной площадке и набережной парка «За Саймой» накануне прошла тренировка по скандинавской ходьбе в рамках проекта «Марафон достижений».

Проголосовать можно следующим образом.

  • Зайти на платформу по ссылке либо по QR-коду.
  • Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут.
  • Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие».
  • Пройти авторизацию через Госуслуги.
  • Выбрать дизайн-проект и проголосовать.

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28 апреля в 15:21, просмотров: 844, комментариев: 0
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