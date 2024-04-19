Как в Сургуте идет голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды»

По всей России идет очередное голосование по поддержке приоритетных проектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (действует в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента). Старт был дан 15-17 марта в очном формате, а затем процесс перешел в привычную онлайн-плоскость. Как это происходит в Сургуте, какие проекты уже реализуются, а какие попали в список на голосование в этом году – мы узнали у начальника технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрея Арменчу.
— За пять лет реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в округе реализовано 302 проекта, из них 67 пришлось на 2023 год. За поддержку приоритетных проектов, голосовали более 117 тысяч жителей округа. А как подобная раскладка выглядит в Сургуте?
— С 2019 года в данном рейтинговом голосовании ежегодно принимали участие жители города: это порядка 100 тысяч сургутян. Реализовано 17 проектов. Важный момент в том, что сама программа ФКГС – «Формирование комфортной городской среды» – направлена в первую очередь на то, чтобы показать активность населения в части принятия решения по той или иной общественной территории, которую они хотели бы благоустроить.
— В этом году голосование началось немножко нестандартно. Обычно оно проходит в апреле-мае, а ныне первый этап стартовал аж в марте, параллельно с выборами президента. Расскажите подробнее, как проходило голосование и как оно продолжается.
— Были привлечены волонтеры — помогать горожанам принять участие в данном голосовании. За эти три дня — с 15 по 17 марта волонтеры присутствовали на трех избирательных пунктах, проголосовало более 3000 жителей города Сургута.
Старт голосованию за объекты благоустройства был дан на выборах президента РФ в марте
На сегодняшний день голосование продолжается, есть возможность принять участие самостоятельно, просто зайти на сайт za.gorodsreda.ru либо 86.gorodsreda.ru и выбрать один из четырех объектов, нажать «Проголосовать» за понравившийся, и ваш голос будет, собственно, учтен.
Также на разных территориях города — на общественных территориях, в торговых центрах, бюджетных учреждениях по сей день работают волонтеры, которые рассказывают о голосовании и помогают горожанам его пройти.
– Нужно иметь регистрацию на Госуслугах, да?
— Обязательно, да. Два условия: регистрация на Госуслугах и возраст от 14 лет.
Условий участия в голосовании по проекту «Формирование комфортной голосовой среды» — немного: одно из главных — аккаунт на Госуслугах
— Давайте, собственно, о проектах, победивших на предыдущем голосовании, поговорим.
— На текущий год у нас в реализации четыре объекта. Это две территории в парковой зоне микрорайона 20А с названиями «сцена» и «площадка». Это завершение благоустройства сквера на пересечении бульвара Свободы – второй этап. В прошлом году был первый этап, в этом году второй и завершающий. И также первый этап реализации парка в микрорайоне номер 8 по улице Республики.
Начало выполнения строительно-монтажных работ назначено на 1 июня, то есть начинается летний строительный сезон, подрядчики выходят на объекты, и, собственно, завершение работ до конца строительного сезона, до конца августа. Мы берем для себя в любом случае еще последующие месяцы для приведения документации в соответствие, для проведения процедур передачи в эксплуатацию. Но именно сами основные строительные работы, особенно которые привязаны к теплому сезону, выполняются в летний период.
— Перейдем к четырем новичкам. Что на голосовании в этом году?
— В текущем году мы голосуем за объекты, которые будем реализовывать в 2025 году. Так же реализация будет проходить в летний период 2025 года. Первый объект – это парк в микрорайоне 20А, парковая зона в микрорайоне 20А. Это завершающий этап под названием «детская площадка». В рамках этого этапа будет завершен объект полностью, то есть у нас не останется никаких территорий на данном объекте. Основное, что входит в этот объект, – это устройство детских игровых площадок, ну, судя из названия. И также освещение, видеонаблюдение и тротуары. И, собственно, в 2026 году этот объект у нас уже готов впустить горожан в полном объеме, и можно будет им уже пользоваться в полной мере, как задумано.
— То есть вы завершаете работу, которая велась несколько лет?
— Да, объект будет закончен.
Далее — экопарк «За Саймой», дорожно-тропиночная сеть. Если мы помним, есть у нас объект «детская площадка «Ботаника», к которой на сегодняшний день есть дорожно-тропиночная сеть, выполненная из щебня. Мы предлагаем к голосованию и в случае одобрения — планируем в следующем году выполнить устройство плитки и, собственно, проложить дорожно-тропиночную сеть. По площади – это порядка 2000 квадратных метров именно тротуарной плитки.
Третий и четвертый объекты на 2025 год – это два этапа реализации парка по улице Республики. В этом году мы делаем дорожно-тропиночную сеть к спортивной площадке, а на следующий год мы предполагаем два этапа реализации, которые в себя включают уже устройство площадок для отдыха, площадки для выгула собак, памп-трек, детская площадка и, ну, я сразу говорю сейчас и про один, и про второй этап. Они разделены между собой, но по итогу мы получим по завершению выполнения работ в 2025 году также завершенный объект – парк по улице Республики.
— Что там будет интересного?
— Естественно, это освещение, видеонаблюдение — без этого никуда. Памп-трек для того, чтобы можно было проехать, как трассу, на велосипеде по различным неровностям. Площадка для выгула собак, на мой взгляд, в Сургуте довольно-таки актуальна, потому что по 20А, получив обратную связь от местных собаководов, которые с радостью ей пользуются, мы поняли, что это необходимо при реализации каждого парка в нашем городе.
— В прошлом году, когда мы обсуждали эти же вопросы, звучали цифры, что в Сургуте нужно собрать 33 тысячи голосов для того, чтобы какие-то наши объекты получили федеральное софинансирование. Каковы условия в этом году?
— Целевой показатель отсутствует. В любом случае, нужно проявить себя как можно активнее и явно лучше, чем в прошлом году. Еще раз напоминаю, цель данной программы – это именно увидеть активную позицию горожан.
– А сейчас уже идет проработка объектов, которые попадут в голосование в перспективе?
— Я думаю, сейчас, в первую очередь, следует провести нынешнее голосование, начать реализацию объектов, которые у нас стоят в плане на этот год, — после этого начнем проработку следующего года, для того чтобы также подготавливать объекты. Я думаю, будет собран также общественный совет, на котором будут выслушаны пожелания горожан, и на основании чего уже будет приниматься решение по предложению следующих объектов.
Как облагородить и обустроить родной город, могут решить сами сургутяне: до конца голосования по объектам благоустройства еще есть время.
— Надо указать на позитивный опыт активных горожан из 20А микрорайона, собственно, благодаря активности которых местный парк благоустраивается.
— Все верно. Наша задача — помогать друг другу. И если ты как горожанин считаешь, что есть какая-то территория, о которой все забыли, но которая жизненно необходима какой-то части города, для того чтобы проводить там время с семьей, почему бы об этом не сообщить и не подумать, не проработать этот вопрос.
— А куда в этом случае можно обращаться?
— На сегодняшний день везде очень развиты социальные сети, поэтому, я думаю, если написать сообщение в ту же администрацию города посредством «ВКонтакте», то все будут услышаны и все получат ответ. Поэтому важно, грамотно продумав свое предложение или сообщение, написать либо же попасть на прием, например, в департамент архитектуры и градостроительства и обсудить его, получить необходимые для себя ответы о возможности либо о невозможности реализации каких-либо объектов на той или иной территории.
Справка:
Проголосовать можно следующим образом.
- Зайти на платформу по ссылке либо по QR-коду.
- Подтвердить регион ХМАО-Югра, далее нажать кнопку «голосовать» (в случае её появления) и выбрать из списка муниципальных образований г.Сургут.
- Выбрать из списка ТОЛЬКО ОДНУ общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. Нажать кнопку «узнать подробности», далее нажать кнопку - «принять участие».
- Пройти авторизацию через Госуслуги.
- Выбрать дизайн-проект и проголосовать.
- и парк Энергетиков, - и парк Нефтяников, - и парк Афганцев.
И как-то на болотах и на песке высаживались деревца, и как-то студенты укладывали квадраты готового зелёного пойменного газона, озеленяя городские дворы.
А на общественных зданиях как-то проектировались произведения искусства известными художниками, архитекторами и скульпторами страны в виде мозаик и установленных малых и больших архитектурных форм.
Так возникла и Сургутская Мадонна, и мозаики Германа Черемушкина, и неудачный по мнению партийных боссов памятник Академику Губкину, и пластическая мозаики неизвестных грузинских художников на «Камертоне», и неудачный по судьбе памятник В.И. Ленину на площади Советов, и оформленное в чеканке кафе «Витязь» и различные панно советского Агитпропа, изготовленные городской художественной мастерской. И ещё многое того, что создало неповторимый и своеобразный облик советского Сургута.
А в результате Сургут как-то занимал призовые места по благоустройству среди городов РСФСР.
Почему так как-то получалось?
Потому что благоустройством занимались больше ведомственные Жилищно-Коммунальные Конторы (ЖКК). И это у них получалось лучше, чем у нынешних УК и нынешней ГА.
Смотрите. Мы нынешние обыватели платим УК несколько тысяч рублей в месяц, в том числе и на благоустройство двора. И где это благоустройство во дворах ? Где эти цветочки, клумбочки, МАФ и прочие элементы благоустройства двора? Советские граждане платили ЖКК около 10 рублей или 3% от своей заработной платы и ЖКК вели отличное благоустройство дворов.
Сегодня УК берет 10-20% и даже 30% от заработной платы граждан, а благоустройством дворов от них не дождаться. На уборку снега все уходит. Благоустройством дворов вынуждена заниматься ГА за счёт скудных средств городского бюджета на благоустройство дворов.
А где деньги, на благоустройство дворов, УК?
Где деньги на благоустройство дворов «мусорных операторов»? Последних благоустройство дворов тоже касается, потому их мусорные баки и неубранных мусор портят вид и «комфортную» среду двора.
Понятно, что господин Арменчу нам тут рассказывает про островки благоустройства города, за которые агитирует активно голосовать граждан.
Однако почему начальник технического отдела Управления капитального строительства ГА должен этим заниматься?
Кажется функционал начальника техотдела хоть в Сургуте, хоть в Африке заниматься технической документацией, проектам и сметами объектов капитального строительства, а не активностью граждан?
А активностью граждан должен заниматься какой-то отдел ГА, которой можно так и назвать «Активный гражданин».
«Не царское это дело» техотделу УКС заниматься проблемами общественной активности граждан.
А если в целом оценить всю работу ГА по благоустройству города, то без комплексного подхода к благоустройству города все эти «активности и голосования» вряд изменят сформировавшийся облик однообразного города без своего лица.
Города:
- где должна быть своя визитная карточка города.
- где должен быть свой оригинальный архитектурный облик общественных зданий.
- где должна быть реконструкция и модернизация исторического и культурного наследия города.
Вы, скажите, мол вот на набережной Оби установили композицию «Рыбака- ханты с обласом»,
как последнее достижение в благоустройстве города.
Вот экопарк «За Саймой» и ещё несколько парков в различных частях города, как последнее достижения в благоустройстве города.
Но противовес этому:
- снесён Исторический жд вокзал,
- вырублены деревья в А мкр,
- уничтожен зелёный 1-2 мкр города с его историческими двухэтажками.
А само строительство жилищных комплексов с однообразными и стандартными высотками создаёт само по себе неблагоприятную и некомфортную городскую среду.
Вы скажите, что это не считается.
Зато есть активное голосование по объектам нового благоустройства.
ОК!
Но ведь ещё можно что-то сделать более креативное:
- как пешеходные дорожки между Сургутом, Белым Яром и Барсово:
- как можно пригласить архитекторов из Копенгагена для спроектирования дорожной велосети и сети для СИМ, как в городе нефтяников Альметьевске.
- как можно что-то сносить, но не для ждущих земли в очереди девелоперов, как на землях совхоза «Северный», а для зоны благоустройства города.
На самом деле, то что выдаётся сегодня Андреем Арменчу как активное благоустройство- это не благоустройство города, на самом деле, в широком понимании этого слова. Это скорее элемент благоустройства города.
А к настоящему благоустройству города ГА ещё не приступала.
Здесь просто непаханое поле работы и работы на многие годы.