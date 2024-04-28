В Сургуте — пополнение: 10 новых автобусов

С сегодняшнего дня на сургутских маршрутах — десять новых автобусов: первая партия начала работу, сообщает пресс-служба администрации города. Всего, напомним, приобретено 30 единиц общественного транспорта — в мэрии отмечают, что все они появятся на городских дорогах до 1 мая.

«Сейчас завершается процесс регистрации транспортных средств и предэксплуатационной подготовки. Начали выпускать по 10 единиц на городские маршруты. Это российские автобусы марки «ЛИАЗ» среднего класса вместимостью 73 пассажира. Техника проверенная – выпускается десятилетиями. Ожидаем, что благодаря выпуску на линию новых транспортных единиц сократится ожидание автобусов на действующих маршрутах, что существенно улучшит качество предоставления транспортных услуг населению», – комментирует генеральный директор АО «СПОПАТ» Александр Попов. Новые автобусы появятся на маршрутах № 10, 32, 68, добавляют в пресс-службе администрации.

30 новых автобусов, взятых в лизинг, должны заменить изношенную технику 2006-2007 годов выпуска.