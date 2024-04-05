На подмосковном заводе завершают подготовку автобусов для Сургута

Оформление новых автобусов для Сургута идет сейчас в Подмосковье: фотографии опубликовал глава города Андрей Филатов.

«В транспортных средствах предусмотрено видеонаблюдение — наружное и внутреннее, — отмечает градоначальник. — Каждый автобус рассчитан на 73 пассажира. Проводится пусконаладка, регистрация навигационной системы и оборудования для автоматической оплаты проезда. Все эти и ряд других моментов необходимо учесть перед выпуском транспорта на линию».

Одна из партий — пять автобусов, — кстати, уже отправлена в город, власти ожидают поставку еще 19 из 30 машин, взятых в лизинг, которые находятся в пути.

«Представители поставщика заверяют, что все транспортные средства по контракту лизинга поступят в «СПОПАТ» до конца следующей недели. Надеюсь, все сложится по плану», — заключил Филатов.

Напомним, что администрация Сургута в ближайшее время обеспечит город 30 лизинговыми автобусами ЛиАЗ, еще 11 машин закупят за средства из муниципального бюджета — это, кстати, будут китайские автобусы.