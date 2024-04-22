В Сургуте вынесли приговор организатору опасного похода с детьми по Ладожскому озеру

В Сургуте вынесли приговор руководителю общественной организации «Союз морских пехотинцев» Югры Руслану Вышкурцеву, который организовал поход для детей из Югры на маломерных судах по Ладожскому озеру. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В июле 2022 года Вышкурцев организовал группу из 20 детей и отправился с ними в туристический поход по Ладожскому озеру в Карелии.

«Руководитель похода проигнорировал требования действующего законодательства о недопустимости нарушения прав детей на безопасные условия нахождения на водном объекте и осуществил водный переход по Ладожскому озеру к о. Валаам на неприспособленных для этого маломерных судах, чем подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

С острова детей эвакуировали на материковую часть после начала шторма.

Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на один год и десять месяцев. Два года и восемь месяцев он не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Приговор не вступил в законную силу.