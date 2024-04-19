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Очередной пьяный сургутянин устроил аварию

Сургутянина поймали на вождении в нетрезвом виде

Очередной пьяный сургутянин устроил аварию
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 18 апреля, очередной пьяный водитель устроил ДТП, к счастью − без пострадавших. Так, 52-летний водитель в нетрезвом виде врезался в другой автомобиль при движении задним ходом, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 22:20 в городе Сургут, 52-летний водитель ВАЗ, по предварительным данным, при движении задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и допустил наезд на стоящие автомобили «Mazda» и «Ford». ДТП обошлось без пострадавших, − говорится в сообщении. − В ходе дальнейших разбирательств с правонарушителем сотрудниками полиции было установлено, что у виновника автоаварии имелись признаки опьянения. По результатам проведенного освидетельствования показания прибора составили 0,750 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе».

Всего с начала недели госавтоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 44 водителя с признаками опьянения.

Ранее в Сургуте произошла авария по вине нетрезвого мужчины.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 76, комментариев: 0
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