За 2024 год в Югре зарегистрировали 15 ДТП по вине пьяных водителей

Накануне, 17 апреля, в Сургуте произошла авария по вине нетрезвого водителя. К счастью, обошлось без пострадавших, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 20:15 в городе Сургут 32-летний водитель «KIA», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi». ДТП обошлось без пострадавших. Впоследствии, полицейские установили, что 32-летний водитель КIA находился в нетрезвом состоянии. По результатам проведенного освидетельствования показания прибора составили 1,590 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами десять водителей с признаками опьянения.

За первый квартал 2024 года в Югре по вине нетрезвых водителей зарегистрировали 15 ДТП, в которых четыре человека погибли и 25 − получили травмы.