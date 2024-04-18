О возобновлении строительства многоэтажки на Мелик-Карамова стало известно в Думе Сургута

В Сургуте может решиться вопрос со знаменитым недостроем на перекрестке улиц Мелик-Карамова и Югорской. Многоэтажку ждет возобновление строительства, рассказал депутатам думы Сургута заместитель главы города Виталий Шаров. Однако народные избранники отнеслись к этой информации скептически: несколько раз объект переоформлялся на других собственников, однако ситуация никак не менялась.

«Собственник провел обследование конструктива и пришел к выводу, что он пригоден для достройки объекта. Уже откорректирован проект межевания с учетом норматива по парковочным местам. В течение этого года либо в начале следующего мы получим скорректированный проект конструктивных и архитектурных решений объекта. Договорились, что собственник понизит этажность здания», − рассказал Виталий Шаров на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

Отметим, что недостроенное здание остается неизменным с 2003 года. В 2018 году у владельца участка закончился договор аренды, после чего администрация города инициировала изъятие территории в судебном порядке. Далее власти пытались продать объект, чтобы решить проблему с заброшенной многоэтажкой.

Напоминаем, что на сегодняшний день в реестр самовольных построек Сургута входит 66 объектов. За все время было снесено 19 нелегальных построек. Один из них — силами администрации, 18 — снесли собственники самостоятельно.

В Думе Сургута вновь вернутся к этой проблеме во втором полугодии текущего года.