Новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 успешно поставлена на валоповорот

На Ленинградском металлическом заводе АО «Силовые машины» новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 мощностью 190 МВт успешно поставлена на валоповорот. Ключевое технологические испытание при производстве энергетической турбины прошло в присутствии заказчика.

«В ходе данной технологической операции мы можем убедиться в правильности сборки оборудования, а также оценить центровку всех элементов перед приемкой. Новая турбина для Сургутской ГРЭС-1 в долгосрочной перспективе обеспечит надежный и бесперебойный процесс энергоснабжения», – отметил директор по региональному развитию ПАО «ОГК-2» Алексей Доронин.

За счет ряда конструкторских решений реализована возможность отбора пара на теплофикацию до 275 Гкал/ч. Кроме того, межремонтный период увеличен до 6 лет.

Завершение модернизации 13-го энергоблока планируется в 2025 году. В рамках проекта производится замена турбоагрегата, генератора, вспомогательного оборудования, а также установка подогревателей сетевой воды и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом.

Замена основного оборудования Сургутской ГРЭС-1 производится в рамках государственной программы конкурентного отбора модернизируемых мощностей (КОММод).