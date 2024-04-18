Глава Тундрино в Сургутском районе уходит в отставку

Глава сельского поселения Тундрино Антон Шакирьянов уходит в отставку по семейным обстоятельствам. По информации «Вестника Сургутского района» он принял решение об увольнении после того, как его родственник выиграл контракт на работу по уборке сельского поселения.

«Отставка главы сельского поселения Тундрино инициирована самим Шакирьяновым. Он слагает с себя полномочия по семейным обстоятельствам», — сообщили в администрации Сургутского района.

Антон Шакирьянов вступил в должность главы Тундрино в сентябре 2023 года. До этого он был местным участковым уполномоченным полиции.

Напоминаем, ранее, 10 апреля, Николай Рудышин покинул свой пост главы Федоровского из-за выхода на пенсию. 5 апреля ушел уже экс-глава Белого Яра Валерий Лупырь, обосновав свое решение состоянием здоровья.