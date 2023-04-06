Магазин-кафе «VIP 777» в Сургуте не могут снести из-за риска превышения полномочий

Скандальный сургутский ресторан «VIP 777» долгое время не могут снести из-за риска превышения полномочий чиновниками администрации города. Чтобы исполнить решение суда, необходимо вернуть объекту первоначальный вид и оставить 70 метров, построенных законно, сообщили на заседании капитального строительства.

«Выработаем позицию, пригласим приставов, чтобы мы обсудили, синхронизировали действия, которые не повлекут за собой превышения полномочий у чиновников. Мы будем искать решения, чтобы полностью обеспечить решения суда», – подчеркнул глава Сургута Андрей Филатов.

Напоминаем, что история ресторана «VIP 777» началась еще в 2014 году. Тогда продуктовый магазин в 68 «квадратов» за годы незаконно расширился до 1 450 квадратных метров. Ранее объект планировали снести в августе 2022 года.