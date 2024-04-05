Международный аэропорт Сургута признан «Аэропортом года» по версии премии «Крылья России – 2023»

Международный аэропорт Сургута впервые стал дипломантом в главной авиационной премии страны «Крылья России — 2023». Он выступил в категории с пассажиропотоком до трех миллионов человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Прошлый год отметился для нас важным достижением — впервые в современной истории мы обслужили два миллиона пассажиров. Это является прекрасным стимулом следовать требованиям времени, непрерывно совершенствовать процессы и стремиться к безупречному сервису для наших пассажиров. Мы высоко ценим, что наш профессионализм был отмечен организаторами премии и коллегами. Номинантов оценивал независимый экспертный совет, состоящий из представителей отрасли воздушного транспорта, общественных организаций и СМИ», — указали в сообщении.

Вместе с Сургутским аэропортом в номинации были представлены и другие аэропорты — Бегишево, Владивосток, Южно-Сахалинск, Ижевск, Новокузнецк, Новый Уренгой и Владикавказ.

Еще одной приятной новостью для аэропорта Сургута стало то, что пост директора Сургутского аэропорта еще минимум два года будет занимать Евгений Дьячков.