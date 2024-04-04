Директора сургутского аэропорта Евгения Дьячкова переизбрали на два года минимум

Генеральный директор АО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков переназначен на новый срок. Решение приняли вчера, 3 апреля, на заседании совета директоров.

«Аэропорт работал, люди летали, пассажиры удовлетворены в той или иной мере. Постоянно их поток растет. Если говорить о том, какие планы в дальнейшем — время покажет. Многие вещи зависят не столько от руководства аэропорта, сколько от акционеров. Какие решения будут принципиально приниматься — будем реализовывать. Наша главная задача обеспечить транспортную доступность населению теми имеющимися силами и средствами, которыми мы располагаем в настоящее время», — рассказал корреспонденту siapress.ru Евгений Дьячков.

На сегодняшний день из Сургута осуществляются вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Уфу, Самару, Тюмени и другие города.

Напомним, что пост гендиректора Дьячков занимает с 2002 года. В прошлом году он получил от главы государства медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Информация об этом размещена на сайте властей РФ.

Помимо этого, глава авиагавани награжден знаком «Отличник воздушного транспорта» в 2006 году. При его участии и непосредственном руководстве в 2001 году введен в строй международный сектор и аэропорт Сургута получил статус международного.