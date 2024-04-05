В школе искусств и нескольких учебных заведений Сургута прошла эвакуация

Сегодня утром, 5 апреля, в Сургуте эвакуировали детскую школу искусств имени Кукуевицкого из-за сообщения о минировании: об этом siapress.ru написали родители одного из учеников. Судя по всему, информация оказалась ложной. Такие же угрозы поступили также в четыре образовательных учреждения города, рассказали «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на собственных источников.

Детей отправили по домам. Сегодня и завтра в школе искусств обучение пройдет в дистанционном формате.

Напоминаем, ранее Минпросвещения РФ подготовило рекомендации при угрозах и предложениях совершить теракт.