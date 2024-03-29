Минпросвещения РФ подготовило рекомендации при угрозах и предложениях совершить теракт

Министерство просвещения РФ сделало карточки с рекомендациями для детей и взрослых в случае, если они получают сообщения с угрозами или предложениями совершить теракт. Об этом сообщает министерство в своем телеграм-канале.

«Минпросвещения выпустило рекомендации для детей и родителей, которые призваны обезопасить детей и подростков от влияния злоумышленников в сети Интернет», — говорится в сообщении.

Минпросвещения рекомендует родителям обращать внимание на изменения в поведении ребенка. Если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные через интернет, например, челленджи, они могут содержат опасные для здоровья и безопасности действия.

Если родителю стало известно, что его ребенок получает сообщения с угрозами или предложением совершить теракт — следует незамедлительно принять меры.

Если вы ребенок, и вам поступают угрозы или предложения принять участие в противоправных действиях, необходимо:

— не вступать в переписку с неизвестными, сразу блокировать этот контакт;

— сохранять спокойствие: важно в таких ситуациях справиться со своими психологическими реакциями, чтобы принять правильные решения;

— не пересылать никому поступившее сообщение;

— незамедлительно сообщить об этом взрослому, которому вы доверяете — родитель, учитель или сотрудник полиции.