Главу аэропорта Сургута наградили за заслуги перед Отечеством

Генерального директора сургутского аэропорта Евгения Дьячкова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Информация об этом размещена на сайте властей РФ.

«Наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Дьячкова Евгения Вячеславовича — генерального директора акционерного общества «Аэропорт Сургут», – сообщается в указе.

Напомним, что Евгений Вячеславович проживает в Сургуте с 1967 года. С 1994 по 2002 год занимал должность директора по строительству в городской авиагавани. На протяжении 21 года находится на посту генерального директора аэропорта.

Глава авиагавани награжден знаком «Отличник воздушного транспорта» в 2006 году. При его участии и непосредственном руководстве в 2001 году введен в строй международный сектор и аэропорт Сургута получил статус международного.