Сургутскую школу проверили после обвинения учителя в избиении первоклассника с ОВЗ

В сургутской школе для детей с ограниченными возможностями провели проверку после обвинения педагога в избиении первоклассника с ОВЗ. Ранее мать ребенка пожаловалась, что ее ребенок вернулся домой с расцарапанной шеей. Конфликт привел к тому, что учитель решил уволиться по собственному желанию, а директор школы − отправиться на пенсию, сообщила «Сургутская трибуна». Заместитель директора также получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

«По результатам изучения ситуации в отношении учителя, заместителя директора образовательной организации применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также осуществлена замена педагога в классе, родителям администрацией школы и учителем принесены извинения, ребенку организовано дополнительное психолого-педагогическое сопровождение, − рассказали изданию в департаменте образования Югры.

Подчеркнем, что сургутскую школу для детей с ограниченными возможностями посещают 418 несовершеннолетних: 225 детей − с легкой умственной отсталостью, 137 – с умеренной и тяжелой и 56 – со множественными нарушениями.