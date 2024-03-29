Сургутскую школу проверили после обвинения учителя в избиении первоклассника с ОВЗ

В сургутской школе для детей с ограниченными возможностями провели проверку после обвинения педагога в избиении первоклассника с ОВЗ. Ранее мать ребенка пожаловалась, что ее ребенок вернулся домой с расцарапанной шеей. Конфликт привел к тому, что учитель решил уволиться по собственному желанию, а директор школы − отправиться на пенсию, сообщила «Сургутская трибуна». Заместитель директора также получил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
«По результатам изучения ситуации в отношении учителя, заместителя директора образовательной организации применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также осуществлена замена педагога в классе, родителям администрацией школы и учителем принесены извинения, ребенку организовано дополнительное психолого-педагогическое сопровождение, − рассказали изданию в департаменте образования Югры.
Подчеркнем, что сургутскую школу для детей с ограниченными возможностями посещают 418 несовершеннолетних: 225 детей − с легкой умственной отсталостью, 137 – с умеренной и тяжелой и 56 – со множественными нарушениями.
Не верю, что учитель мог расцарапать шею ученику, преднамеренно. Не мог! Это несчастный случай. Каждый человек может поцарапать свою руку и шею нечаянно. На видеокамере видно что ученик сам поцарапал себе шею. Но у учителя нет презумпции невиновности. Если что-то случилось с учеником в классе, то по определению учитель виноват. Потому, что он несёт ответственность за все: за обучение, за поведение, за здоровье и так далее и так далее. Для этого у учителя должны быть «железные нервы» и отменное здоровье. Были времена, когда-то, что за непослушание и нарушения в школах к ученикам применяли физическое наказание- розги. Сегодня «розги» скорее получает учитель, нежели распоясавшийся ученик. Я не имею в виду пострадавшего ученика коррекционной школы.
В данном случае заявление родителей полиция рассмотрела и администрация применила в отношение учителя «розги», пардон дисциплинарное взыскание в виде выговора. Учитель получил выговор и уволился. Зам директора получил выговор и …работает. В классе появился новый педагог. Да ещё директор тоже уволилась - ушла на пенсию. Можно было бы быть удовлетворённым, что зло в отношении ребёнка наказано. Но осадочек всё-таки остаётся. Вот говорят, что педагогов в школе у нас не хватает. Что молодые педагоги не идут работать в школы. Что качество образования упало ниже плинтуса. Но только на данном конкретном примере видно, что школа с особенными учениками потеряла двух педагогов. Школа коррекционная и работать в нее не каждый наверное пойдёт. Да и вообще работать учителям сегодня не просто трудно, а очень трудно. Эти родительские чаты, обсуждающие учителей, эти смартфоны учеников, которые все фиксируют, эта работа с не знающими русский язык детьми иностранных мигрантов и обучение детей с ОВЗ. Ещё раньше советские учителя бежали из школ, но тогда много было тех, кто шёл работать в школы по призванию. Сегодня работать по призванию нельзя - это не рыночная категория. Поэтому бегство учителей из школ покрывается лишь упорной работой СурГПУ и других педагогических вузов Югры. Так мне почему-то кажется.