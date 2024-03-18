В полицию Сургута поступило заявление об избиении учителем первоклассника с ОВЗ

В Сургуте мать первоклассника с ОВЗ обвиняет педагога в избиении. Горожанка пожаловалась, что ее ребенок пришел из школы с расцарапанной шеей. В настоящий момент полиция проводит проверку инцидента.

«Родители ребенка написали заявление. Обращение зарегистрировано и сейчас по нему проводится проверка», − рассказали в УМВД «Сургутской трибуне».

Между тем классная руководительница пояснила маме ребенка, что за ее работой следят камеры. В видеозаписях якобы видно, что первоклассник расчесал себе шею самостоятельно, сообщают в паблике «К-Информ».