Авиакомпания Utair запускает прямой рейс из Сургута в Анталью и обратно. Полеты будут выполняться один раз в неделю - по понедельникам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый полет запланирован на 3 июня. Вылет из Сургута — в 06:55, из Антальи — в 12:20. Время в пути составит 6 часов.

«Прошлым летом мы впервые запустили рейсы в Сургут из Антальи. Направление пользовалось большим спросом у наших пассажиров, поэтому мы решили возобновить рейсы в новом сезоне. Теперь жителям Югры — родного региона «ЮТэйр» — вновь будут доступны комфортные перелеты к побережью Средиземного моря», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.