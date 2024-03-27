В Сургуте у двух подростков обнаружили наркотики в крупном размере

В Сургуте возбудили уголовные дела в отношении двух 17-летних подростков. При их досмотре силовики обнаружили наркотики в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, молодые люди вступили в преступный сговор с неустановленными лицами, приобрели через интернет наркотики и подготовили их к сбыту.

«25 марта 2024 года подростки были задержаны в разных районах Сургута, где они намеревались сделать «закладки». При личном досмотре у несовершеннолетних обнаружены наркотики в крупном размере, которые изъяты», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По уголовным делам проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых подростков меры пресечения. Им грозят реальные сроки.