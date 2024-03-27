Молодого сургутянина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней с психологическими особенностями

Жителя Сургута обвиняют в регулярном сексуальном насилии 14-летней школьницы с психологическими особенностями. В отношении юноши возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на источник из силовых структур.

«22-летний сургутянин Михаил насиловал несовершеннолетнюю ученицу коррекционного класса одной из школ. Было выявлено около семи эпизодов преступления. В силу особенностей психологического развития, девочка не могла сопротивляться. На данный момент в отношении Михаила возбуждено уголовное дело по статьям за изнасилование, повлекшее по неосторожности последствия, признаваемые тяжким вредом здоровью и насильственные действия сексуального характера», — сказали корреспонденту.

Несмотря на то, что следователь настаивал на заключении парня под стражу на время следствия, суд оставил подозреваемого под подпиской о невыезде. Причину такого решения не уточнили.

В окружении юноши говорят, что он был обычным парнем, пока не увлекся идеологией «ЧВК Редан», добавил «Мегаполис».

Ранее в СИА-ПРЕСС обсудили молодежное движение «Редан».