16+
Логотип Сиапресс
USD  75,2513   EUR  80,1008  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Нанимайте переводчиков

Причина шумихи вокруг «Рёдан» только в том, что старшее поколение не понимает молодежь

​Нанимайте переводчиков
Иллюстрация pikabu.ru

Что ж, кажется, мы пошли по очередному кругу истории под названием «Ой, там молодежь чего-то учудила, катастрофа, надо срочно что-то предпринять». Были у нас подобные случаи, и каждый – я подчеркиваю, абсолютно каждый раз – выяснялось, что это все полная чушь, раздутая то ли властями, то ли журналистами (не без греха наша профессия), то ли всеми коллективно. Один жуткий «Синий кит» чего стоил, и люди по старой памяти до сих пор вспоминают об этом как о реальной истории, хотя уже давно понятно, что это просто городская легенда.

Теперь, значит, «ЧВК «Рёдан», в реальном существовании которого (-ой?) как некоей объединенной и организованной структуры я очень, очень сильно сомневаюсь. Но это у нас теперь в глазах власти и старшего поколения (а кто, во власти, собственно, сидит?) что-то между готами начала 2000-х, секты «Аум Сенрикё» и раздутого из пустоты «Нового величия» (обе организации запрещены в России – прим. авт.). Вот уже и курганский губернатор Вадим Шумков называет их «мамкиными революсьонерами» и предлагает, типа, «раз это ЧВК – так давайте их в приоритетном порядке отправлять в зону соприкосновения».

(Ох, Вадим Михайлович, не в ту сторону думаете. У вас скоро оттуда придут со случайно прихваченным оружием и тяжелыми посттравматическими расстройствами взрослые мужики из настоящей ЧВК и не только, вот тогда проблемы начнутся, а вы над подростками ерничаете)

Что могу сказать по этому поводу. Когда мы обсуждали с друзьями эту историю, иронически отметили: ажиотаж вокруг «реданцев» такой, что создается впечатление, будто они власть в стране захватят в этом месяце. И один из собеседников сказал: «Конечно, так и будет, ведь Редания сильнее Темерии».

Вот что вы поняли из предыдущего предложения? С вероятностью 99 процентов – ничего. В лучшем случае для вас это набор слов. В худшем – сейчас кто-нибудь побежал строчить донос на то, что появилась некая «ЧВК Темерия», с которой у «ЧВК Рёдан» будет запланированное побоище в торговом центре. А на самом понять шутку могут только те, кто знаком с миром «Ведьмака» Анджея Сапковского – читал книги или играл в игры этой серии. Там Редания, Темерия, а также Аэдирн и Каэдвен – это названия королевств.

К чему я. Если вам, навскидку, больше 40 лет, и вы читаете страшные и странные новости про ведущих себя непонятно подростков, которые как-то не так одеваются и что-то нечленораздельное / нерусское говорят – поздравляю, скорее всего, вы приняли какие-то стандартные и безобидные развлечения юного поколения за ужасный ужас. Вероятность, что вы сами поймете суть происходящего, и разберетесь в том, от чего эта молодежь веселится, стремится к нулю. Если найдете «переводчика» и попросите кого-нибудь помоложе или просто находящегося в теме объяснить – шансы растут.

Будет ли заниматься подобным поиском истины какой-нибудь майор полиции или следственного комитета? Замгубернатора или губернатор? Про высшее федеральное руководство вообще молчу. Вот так и выходит, что молодежь попросту угорает, а старшие поколения, вообще не вдупляющие происходящее, пугаются и начинают раздувать свои страхи и предрассудки. В случае с «Рёданом» просто совпали ингредиенты: первоисточник из японской анимации, черная одежда и волосы, всякие пирсинги-татуировки, паук на эмблеме. А тут еще аббревиатура ЧВК (я уверен на 99 процентов, что ее добавили просто по приколу – разве это не одна из двух самых популярных аббревиатур последнего времени?) и какие-то непонятные потасовки в ТЦ. Готовый коктейль для новой городской легенды.

Итого. Вангую – вот покопаемся мы с этими «реданцами», и выяснится, как обычно, что никакой тоталитарной секты или хоть сколько-нибудь организованной структуры, придуманной иностранными «кукловодами» и ставящей перед собой какие-то специальные цели, нет. А есть некие молодежные сообщества, которые внезапно для себя получили интерес на федеральном уровне, и по этому поводу страшно прикалываются – типа, о, похайповать можно. Вот и все. Если силовики не смогут раздуть из этого новое дело, типа «Нового величия» (она по-прежнему запрещена в России – прим. авт.), то мы про «Рёдан» не вспомним через месяц.

Вот и все.


нравится (8) не нравится (2)
Сегодня в 13:39, просмотров: 380, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре похолодает до -30 градусов 1108
  2. ​Вартовчанин продает библию, которой почти 130 лет 923
  3. ​Карьерный взлет, доход в 200 тысяч и возможность поработать в ОАЭ 893
  4. ​Нужно сурово наказывать организаторов подобных молодежных сообществ 878
  5. ​Ханты-Мансийский район получил новую коммунальную технику 739
  6. ​В Тюмени обсуждают развитие системы ранней помощи детям до трех лет 629
  7. ​В тюменские медучреждения закупают новый транспорт по региональной программе 610
  8. ​В Тюменской области собирают лучшие экоинициативы от школьников 593
  9. Запрети «Редан» 488
  10. ​Нанимайте переводчиков 380
  1. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7337
  2. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4292
  3. ​Умер еще один из топов нефтегаза 2545
  4. ​Бремя стандарта 2477
  5. ​Столкнулись сразу пять легковушек: в Сургуте — массовое ДТП 2299
  6. ​Норма и не норма 2194
  7. ​В Югре вскоре опубликуют первый публичный рейтинг управляющих компаний. Зачем он нужен 2108
  8. Огромная глыба льда почти насквозь пробила козырек детской поликлиники в Нижневартовске 2087
  9. Наталья Комарова попала под санкции США 1971
  10. ​Память Софьи Липявко в Сургуте хотят увековечить 1951
  1. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 7666
  2. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 7337
  3. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 4292
  4. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 4204
  5. «Часто люди с проблемой потери страсти обращаются уже тогда, когда все плохо и они на грани развода» 4091
  6. Проверка на ценности 4020
  7. Эпидемия рака в Югре? 3847
  8. ​В Сургуте задержали сотрудницу трудовой инспекции по подозрению в коррупции 3647
  9. ​Сургутяне выбирают мечту: спрос на загородную недвижимость продолжает расти 3472
  10. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 3417

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика