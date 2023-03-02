Причина шумихи вокруг «Рёдан» только в том, что старшее поколение не понимает молодежь

Что ж, кажется, мы пошли по очередному кругу истории под названием «Ой, там молодежь чего-то учудила, катастрофа, надо срочно что-то предпринять». Были у нас подобные случаи, и каждый – я подчеркиваю, абсолютно каждый раз – выяснялось, что это все полная чушь, раздутая то ли властями, то ли журналистами (не без греха наша профессия), то ли всеми коллективно. Один жуткий «Синий кит» чего стоил, и люди по старой памяти до сих пор вспоминают об этом как о реальной истории, хотя уже давно понятно, что это просто городская легенда.

Теперь, значит, «ЧВК «Рёдан», в реальном существовании которого (-ой?) как некоей объединенной и организованной структуры я очень, очень сильно сомневаюсь. Но это у нас теперь в глазах власти и старшего поколения (а кто, во власти, собственно, сидит?) что-то между готами начала 2000-х, секты «Аум Сенрикё» и раздутого из пустоты «Нового величия» (обе организации запрещены в России – прим. авт.). Вот уже и курганский губернатор Вадим Шумков называет их «мамкиными революсьонерами» и предлагает, типа, «раз это ЧВК – так давайте их в приоритетном порядке отправлять в зону соприкосновения».

(Ох, Вадим Михайлович, не в ту сторону думаете. У вас скоро оттуда придут со случайно прихваченным оружием и тяжелыми посттравматическими расстройствами взрослые мужики из настоящей ЧВК и не только, вот тогда проблемы начнутся, а вы над подростками ерничаете)

Что могу сказать по этому поводу. Когда мы обсуждали с друзьями эту историю, иронически отметили: ажиотаж вокруг «реданцев» такой, что создается впечатление, будто они власть в стране захватят в этом месяце. И один из собеседников сказал: «Конечно, так и будет, ведь Редания сильнее Темерии».

Вот что вы поняли из предыдущего предложения? С вероятностью 99 процентов – ничего. В лучшем случае для вас это набор слов. В худшем – сейчас кто-нибудь побежал строчить донос на то, что появилась некая «ЧВК Темерия», с которой у «ЧВК Рёдан» будет запланированное побоище в торговом центре. А на самом понять шутку могут только те, кто знаком с миром «Ведьмака» Анджея Сапковского – читал книги или играл в игры этой серии. Там Редания, Темерия, а также Аэдирн и Каэдвен – это названия королевств.

К чему я. Если вам, навскидку, больше 40 лет, и вы читаете страшные и странные новости про ведущих себя непонятно подростков, которые как-то не так одеваются и что-то нечленораздельное / нерусское говорят – поздравляю, скорее всего, вы приняли какие-то стандартные и безобидные развлечения юного поколения за ужасный ужас. Вероятность, что вы сами поймете суть происходящего, и разберетесь в том, от чего эта молодежь веселится, стремится к нулю. Если найдете «переводчика» и попросите кого-нибудь помоложе или просто находящегося в теме объяснить – шансы растут.

Будет ли заниматься подобным поиском истины какой-нибудь майор полиции или следственного комитета? Замгубернатора или губернатор? Про высшее федеральное руководство вообще молчу. Вот так и выходит, что молодежь попросту угорает, а старшие поколения, вообще не вдупляющие происходящее, пугаются и начинают раздувать свои страхи и предрассудки. В случае с «Рёданом» просто совпали ингредиенты: первоисточник из японской анимации, черная одежда и волосы, всякие пирсинги-татуировки, паук на эмблеме. А тут еще аббревиатура ЧВК (я уверен на 99 процентов, что ее добавили просто по приколу – разве это не одна из двух самых популярных аббревиатур последнего времени?) и какие-то непонятные потасовки в ТЦ. Готовый коктейль для новой городской легенды.

Итого. Вангую – вот покопаемся мы с этими «реданцами», и выяснится, как обычно, что никакой тоталитарной секты или хоть сколько-нибудь организованной структуры, придуманной иностранными «кукловодами» и ставящей перед собой какие-то специальные цели, нет. А есть некие молодежные сообщества, которые внезапно для себя получили интерес на федеральном уровне, и по этому поводу страшно прикалываются – типа, о, похайповать можно. Вот и все. Если силовики не смогут раздуть из этого новое дело, типа «Нового величия» (она по-прежнему запрещена в России – прим. авт.), то мы про «Рёдан» не вспомним через месяц.

Вот и все.