Растет количество жертв теракта в Crocus City Hall

Следственный комитет России сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall выросло до 93 человек, и эти данные будут уточняться.

«Террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты СКР работают с задержанными подозреваемыми: четверо из них были остановлены в Брянской области.

UPD на 15:04. Число погибших в ходе разбора завалов увеличилось до 115 человек.