Срок подачи декларации о доходах за 2023 год — 2 мая

В мае истекает срок подачи декларации о доходах за 2023 год: инспекция федеральной налоговой службы по Сургуту напоминает, что представить документ необходимо до 2 мая. Традиционно сделать это можно как лично — в налоговой инспекции или МФЦ, так и онлайн — через Личный кабинет налогоплательщика.

«Отчитаться о доходах необходимо, если в 2023 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.Также сдать декларацию о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица», – говорит заместитель начальника ИФНС России по г Сургуту Алена Белицкая.

Оплатить НДФЛ необходимо до 15 июля 2024 года.

«Налог на доходы физических лиц занимает львиную долю в общем объеме доходов, которые поступают в местный бюджет. За счет этого налога органы местного самоуправления решают вопросы местного значения, например, ремонтируют и содержат объекты социальной сферы, дороги, выплачивают заработную плату работникам бюджетной сферы. Поэтому важно, чтобы этот налог поступал своевременно и в полном объеме», – комментирует заместитель директора департамента финансов Администрации города Ирина Левина.