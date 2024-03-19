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​Когда в Сургуте начнется прием заявлений о зачислении ребенка в первый класс? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Стало известно, когда начнется зачисление первоклассников в Сургуте

​Когда в Сургуте начнется прием заявлений о зачислении ребенка в первый класс? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Законодательство РФ регламентирует, что дата подачи заявления о зачислении ребенка в первый класс - не позднее 1 апреля. В Сургуте родители имеют право подать заявление для зачисления своих детей в первый класс уже 28 марта в 8:00 утра.

В этом году, 6 марта, утверждено постановление, каждый из родителей может ознакомиться с ним на портале администрации города, департамента образования или образовательных организаций.

Если граждане на сегодня не имеют регистрацию в Сургуте, то подать заявление для ребенка можно только с 6 июля по 5 сентября. Родители должны учитывать, что учебный год начинается с 1 сентября, и постараться до этого времени зачислить ребенка в школу.

У кого есть льготы по зачислению в первый класс

Льготами по зачислению ребенка в первый класс обладают дети с внеочередным, первоочередным или преимущественным правом зачисления.

  1. Внеочередная — к этой категории относятся дети участников СВО, погибших во время СВО, либо понесших тяжелые последствия или заболевания;
  2. Первоочередная — к ним относятся дети сотрудников полиции, военнослужащих, в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья;
  3. Преимущественная — дети, чьи братья или сестры уже учатся в школе. Это право распространяется и на опекаемых детей.

Минимальный перечень документов, необходимый для зачисления в школу

Минимальный перечень документов для зачисления ребенка в первый класс:

  • паспорт родителя;
  • свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родство;
  • документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту проживания или пребывания.

Если у гражданина есть право воспользоваться льготой, то он должен указать в заявлении, что имеет право льготы. При предоставлении документов, он также предоставляет справку, подтверждающую какую-либо льготу.

Если родитель хочет отдать ребенка в первый класс в возрасте менее 6,5 года

Есть категории граждан, которые планируют, чтобы их ребенок был зачислен в школу ранее возраста 6 лет и 6 месяцев. В таком случае необходимо получить разрешение в департаменте образования и пройти медицинскую комиссию ПМПК, подтверждающую готовность ребенка до 6,5 лет к прохождению образовательно программы. После получения, родитель должен предоставить этот документ.

Как подать заявление в первый класс

Более популярный на сегодняшний день способ подачи заявления — через портал «Госуслуги». Родителю нужно лишь убедиться, что его учетная запись подтверждена. Также с 18 марта на портале появился доступ, с помощью которого можно сформировать черновик заявления. Это большой плюс для родителей, ведь, если возникнет ошибка, то ее можно сразу скорректировать. Если вдруг возникнут трудности по формированию черновика, то можно задать вопрос на горячую линию телеграм-канала «Первоклашки Сургут». Специалисты оперативно ответят на вопрос и помогут в решении вопросов.

Подать заявление о зачислении ребенка в первый класс можно, конечно же, и через Почту России, и в образовательной организации. Но время обработки заявления может составить от 15 минут, что может быть для кого-то затратно.

Как быть с зачислением, если ребенок не готов к первому классу

У родителей может возникнуть индивидуальный вопрос, например, если у ребенка ОВЗ, есть тяжелые нарушения речи, либо ребенок еще не сформирован для первого класса и необходимо продолжить получать дошкольное образование. В таких случаях можно пройти комиссию ТПМПК. Родитель сможет получить право на продолжение дошкольного образования, либо на зачисление ребенка в класс со специальными условиями.

С 1 сентября в Сургуте, в зависимости от готовности образовательной организации, может быть открыт четвертый корпус школы №9 в 42 микрорайоне. Об этом рассказала директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

«С 1 сентября, может немного ранее, в зависимости от готовности по оснащению образовательной организации оборудованием, что сейчас активно мы делаем, откроется школа в 42 микрорайоне, которая будет являться четвертым корпусом школы №9. То количество детей, которое только по этому корпусу сегодня планируется, это 15 первых классов. Потребность того микрорайона остается очень востребованной. С 1 сентября второклассники, которые сейчас учатся в первом классе, будут переведены в новый корпус школы №9. Мы не говорим о том, что школа №9 будет принимать первоклассников только по новому адресу, безусловно, учитывая, что это четыре корпуса, будут открываться исходя из возможностей образовательной организации, то количество первых классов, которое они смогут принять. Вместе с тем учитывается место проживания детей в этих микрорайонах», — сообщила она.

Что делать, если не хватило мест в школе по месту проживания

При такой ситуации родителям рекомендуют дождаться и набраться терпения. Подать заявление они смогут только после 6 июля. С повторной подачи заявления специалисты департамента образования помогут родителям и определят ребенка в школу максимально близкую к месту проживания.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 259, комментариев: 0
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