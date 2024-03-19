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​Погорельцам из Сургута могут выделить единовременную выплату

В Думе Сургута обсудили меры поддержки пострадавшим при пожаре на Аэрофлотской в Сургуте

​Погорельцам из Сургута могут выделить единовременную выплату
Фото: Дума Сургута

Депутаты Думы Сургута обсудили дополнительные меры поддержки пострадавшим при возгорании двухэтажного дома по улице Аэрофлотская, 50. Напоминаем, что пожар произошел 11 февраля из-за неисправности электрооборудования. Об единовременной выплате жителям дома народные избранники поговорили накануне, 18 марта, на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике.

«Установить в 2024 году за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки гражданам <…> в виде единовременной помощи в следующих размерах: повреждение имущества в результате пожара − 200 тысяч рублей, повреждение имущества вследствие тушения пожара − 100 тысяч рублей», − говорится в проекте решения.

Расчетная потребность дополнительных мер социальной поддержки составит полтора миллиона рублей.

Депутат Дмитрий Нечепуренко поблагодарил за дополнительную поддержку граждан на его избирательном участке. «Благодарю за инициативу, однако есть еще один важный вопрос, который я бы хотел затронуть. Насколько я понимаю, этот дом на сегодняшний день не заселен полностью. Жители говорят о серьезных нарушениях, случившихся в ходе пожара. Мы можем предоставить им маневренное жилье? Хочется, чтобы меры поддержки были более глубокие», − добавил народный избранник.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачёв пояснил, что горожане могут обратиться в департамент имущественных и земельных отношений по вопросу предоставления маневренного жилья. Это сделали уже четыре семьи, квартиры которых пострадала при пожаре.

Кроме того, Дмитрий Нечепуренко обратил внимание на неудовлетворенные условия проживания и попросил провести экспертизу здания. Как сообщил Андрей Рачёв, глава города Андрей Филатов уже дал соответствующее поручение департаменту имущественных и земельных отношений по экспертизе. Ее планируют провести в течение первого полугодия текущего года.

Депутаты вновь рассмотрят проект решения на очередном заседании Думы города 27 марта.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 56, комментариев: 0
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