В Сургуте произошел пожар двухэтажного дома на Аэрофлотской, 50

Накануне вечером, 11 февраля, в поселке Таежный в двухэтажном доме по улице Аэрофлотская, 50 произошел пожар. Погибших нет, однако пострадала женщина. Сейчас она госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

«В результате пожара повреждена одна квартира, а также коридор и кровля дома. Большая часть жильцов временно разместилась у родственников и знакомых. Одна семья размещена в кризисном отделении помощи гражданам БУ ХМАО-Югры «Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения», − добавили в ведомстве.

Подчеркнем, что пожар полностью ликвидировали в 00:57. Для тушения возгорания задействовали 16 единиц техники и 43 человека личного состава. Для обогрева эвакуируемых на место пожара был привлечен автобус АО «СПОПАТ».