Девушка из Сургута вылетела из проекта для худеющих «Большие девочки»

Сургутянка Анастасия Баринова покинула проект «Большие девочки» на телеканале «Пятница». На шестой неделе она похудела лишь на килограмм и оказалась в числе участниц с худшими результатами.

До этого проект каждую неделю покидала только одна участница, но организаторы изменили решение, выгнав сразу двух девушек. После окончания программы Анастасия опубликовала пост в своем телеграм-канале.

«На этом моя история на проекте окончена. Всем спасибо за поддержку! Я знаю, как вы болели и переживали, но, к сожалению, эта неделя стала для меня последней», — написала она.

Хоть девушка и вылетела с проекта, у нее есть возможность получить дополнительный приз, так как выбывшие участницы продолжают худеть дома, следуя рекомендациям экспертов проекта. По окончанию проекта озвучат имя участницы, которая похудеет больше остальных.

Ранее мы писали, что 26-летняя Анастасия Баринова пришла на проект с весом 117 килограммов.