В проекте «Большие девочки» участвует девушка из Сургута

На проект «Большие Девочки» на телеканале «Пятница!» попала сургутянка. Анастасия Баринова в 26 лет при росте 160 сантиметров весит 117 килограммов.

«Анастасия выросла в неблагополучной семье: родители девушки – алкоголики. Психологические травмы девушка стала заедать и находит в еде спасение от любых проблем. Настя стала стендап-комиком и часто шутит на сцене о своем весе», — анонсировал историю девушки телеканал.

Девушка хочет обрести тело мечты, в этом ей и еще 13 участницам проекта поможет тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и другие профессионалы.

Первый выпуск проекта выйдет сегодня вечером, 8 февраля. Победительница проекта, показавшая лучший результат, получит один миллион рублей.

Ранее Виолетта Малышенко из Сургута поучаствовала в известном воспитательном телешоу «Пацанки».