Сургутянка прошла отбор в шоу «Голос» на федеральном канале

В последний день слепых прослушиваний шоу «Голос» на сцене выступила Марина Яковлева из Сургута. Хоть мест в команде наставников оставалось мало, певице все же удалось стать новой участницей популярного проекта, сообщает 86.ru.

В промо-файле Марина рассказала, что родилась и выросла в Сургуте, но потом переехала и уже четвертый год живет в Москве.

«На самом деле я скучаю по Сургуту, там живут очень добрые люди, но я понимаю, что мне нужно идти дальше. Мама рассказала мне историю о том, что сначала я научилась петь рекламу. И только после того, как выучила все рекламы, которые шли по телевидению, я научилась говорить. Вообще, мне очень нравится Москва и этот ритм безумный. <…> Сейчас я готова к этому проекту, как никогда, мне кажется», — поделилась она.

Девушка исполнила трогательную песню «Город влюбленных». К ней повернулись три наставника — Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Марина продолжит участие в шоу в команде Беляева.