​Вопросы обучения мигрантов русскому языку рассмотрят в Сургуте

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Образовательные потребности детей-инофонов в условиях интегративного обучения русскому языку» пройдет в Сургуте. Как следует из названия, она будет посвящена вопросам обучения русскому языку детей мигрантов.

Проведение конференции планируется в рамках федеральной инновационной площадки и научно-исследовательского проекта «Инновационная система языковой адаптации детей-мигрантов в условиях интегративного обучения русскому языку» на базе Сургутского государственного педагогического университета с 13 по 14 марта. Работать будут не только местные специалисты, но и гости из региона, страны и из-за рубежа: свое участие подтвердили ведущие ученые и методисты России, Китая, Словакии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии. Они обсудят проблемы социально-культурной и языковой адаптации и социализации детей мигрантов в образовательную среду, проблемы функционирования и развития родных языков, языков коренных народов.

«На конференции будут определены современные подходы в обучении русскому языку как неродному и иностранному, представлены эффективные модели и стратегии поликультурного образования, способы взаимодействия в полиэтническом социуме, современные образовательные технологии и средства обучения русскому языку как неродному и иностранному», — комментируют организаторы.

Помимо теоретической, на конференции также заявлена и практическая часть, которая будет посвящена серии мастер-классов, в ходе которых педагоги смогут увидеть эффективные образовательные практики обучения детей в полиэтнической среде.