Историю о погибшей учительнице в Сургуте рассказали в программе «Человек и закон» на Первом канале

Историю о смерти молодой учительницы в Сургуте осветили в программе «Человек и закон» на Первом канале. В эфире было озвучено, что есть основания сомневаться в точности поставленного диагноза, сообщает URA.ru.

«Нами было получено вскрытие Светланы Собакиной, которое четко указывало на то, что патологоанатом поставил диагноз миокардит. При запросе нами каких-либо исследований, в частности, вирусологического исследования, бактериологического исследования, никаких документов нам не было предоставлено. Соответственно, это указывает на то, что диагноз миокардит все-таки не стопроцентный», − заявила медицинский юрист Юлия Липинская.

Специалист добавила, что для подтверждения миокардита необходим целый ряд дополнительных экспертиз. В настоящий момент все медицинские документы анализируются.

Напоминаем, что по информации СМИ, 23-летняя учительница обратилась в Сургутскую областную клиническую больницу с жалобами на головокружение и боль в груди. Только после уговоров родственников врачи госпитализировали девушку. Однако ей так и не оказали необходимую помощь: вскоре учительница скончалась от воспаления сердечной мышцы.

Главе СК Бастрыкину доложат о проверке обстоятельств смерти молодой учительницы в Сургуте.