Главе СК Бастрыкину доложат о проверке обстоятельств смерти молодой учительницы в Сургуте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проследит за ходом расследования смерти молодой учительницы в Сургуте. По мнению родственников погибшей, девушке оказали некачественную медицинскую помощь.

«Следственными органами СУ СК России по ХМАО-Югре по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи установят все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по ХМАО-Югре Мокшину М.В. представить доклад о ходе и результатах проверочных мероприятий», − рассказали в пресс-службе СК РФ.

По информации СМИ, 23-летняя учительница обратилась в Сургутскую областную клиническую больницу с жалобами на головокружение и боль в груди. Только после уговоров родственников врачи госпитализировали девушку. Однако ей так и не оказали необходимую помощь: вскоре учительница скончалась от воспаления сердечной мышцы.